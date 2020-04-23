Бывшая порноактриса рассказала о съёмках в запрещённом фильме «Дау»

https://static.news.ru/photo/9815c4e2-8561-11ea-ac47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Дау»/kinopoisk.ru

Бывшая порноактриса Ольга Шкабарня дала интервью Ксении Собчак, где рассказала об участии в сценах секса в нашумевшей ленте «Дау». По её словам, откровенные эпизоды снимались по желанию после обсуждения с режиссёром.

Она призналась, что участие в проекте отличалось от съёмок в традиционном порно, ведь здесь не было никакого принуждения.

Илья спрашивал: «Хочешь секса?» Я говорю: «Хочу!» — рассказала Шкабарня.

По её мнению, порно — это некий конвейер, когда «сняли и ушли», а «Дау» — это про отношения. На вопрос Собчак о том, был ли у неё интим с режиссёром картины Ильёй Хржановским, актриса отвечать отказалась.

Ранее, как писал NEWS.ru, Хржановский стал гостем шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с журналисткой он прокомментировал обвинения, связанные со съёмками его фильма «Дау».

22 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела на Украине из‑за возможных пыток детей на съёмках проекта Хржановского, который заявил, что обвинения необоснованны.