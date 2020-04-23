Бывшая порноактриса рассказала о съёмках в запрещённом фильме «Дау»

Бывшая порноактриса Ольга Шкабарня дала
Она призналась, что участие в проекте отличалось от съёмок в традиционном порно, ведь здесь не было никакого принуждения.
Илья спрашивал: «Хочешь секса?» Я говорю: «Хочу!» — рассказала Шкабарня.
По её мнению, порно — это некий конвейер, когда «сняли и ушли», а «Дау» — это про отношения. На вопрос Собчак о том, был ли у неё интим с режиссёром картины Ильёй Хржановским, актриса отвечать отказалась.
Ранее, как писал NEWS.ru, Хржановский стал гостем шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с журналисткой он прокомментировал обвинения, связанные со съёмками его фильма «Дау».
22 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела на Украине из‑за возможных пыток детей на съёмках проекта Хржановского, который заявил, что обвинения необоснованны.
Добавьте наши новости в избранные источники