«Чёрная Вдова», Бутман, пришельцы: что смотреть в кино с 8 июля

8 июля в российских кинотеатрах состоится премьера «Чёрной Вдовы» — первого фильма Marvel со времён начала пандемии. Главная премьера лета и другие новинки проката — в еженедельном обзоре NEWS.ru.

«Чёрная Вдова»

Чёрная Вдова Кадр из видео/MARVEL Россия/youtube.com

Боевик «Чёрная Вдова» по мотивам комиксов Marvel называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. Что нужно знать о фильме тем, кто не знаком плотно с киновселенной?

Псевдоним Чёрной Вдовы в Marvel носит русская героиня Наташа Романофф. В киновселенной её роль исполняет американская актриса Скарлетт Йоханссон, начиная с фильма «Железный человек 2». По сюжету комиксов юную Наташу завербовала советская разведка. В так называемой «Красной комнате» девушка прошла спецподготовку, и теперь она владеет техникой шпионажа и мастерством убийства. При этом, в отличие от многих других героев Marvel, Романофф не обладает суперспособностями. На экранах она погибла в фильме «Мстители: Финал».

Что касается новинки, сольный фильм является приквелом. События разворачиваются до фильма «Мстители: Война бесконечности», но после кинокомикса «Первый мститель: Противостояние». По сюжету Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым: вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Художник-постановщик Чарльз Вуд вскользь бросил, что один из адресных планов был снят в Санкт-Петербурге. Все прочие экстерьеры в «Черной Вдове» были точно сняты в Венгрии.

Идея фильма оказалась очень семейной, хотя жанр «Чёрной Вдовы» — боевик с возрастным ограничением 16+.

Для Marvel это очень приземлённое кино. Фильм о том, как семья и прошлое влияют на тебя. <...> Наконец-то появилась возможность принять все стороны и секреты Наташи. Вынести их наружу, — рассказала Скарлетт «КиноПоиску».

Флоренс Пью добавила, что несмотря на весь масштаб и сцены погонь, одна из ключевых линий фильма — это драма двух женщин. Актриса отметила, что режиссёр Кейт Шортланд прекрасно раскрывает эту идею и делает то, чего раньше от Marvel и не ждали. Примечательно, что 2020 год стал рекордным по числу снятых женщинами блокбастеров. В список аналитиков «Чёрная Вдова» тогда могла попасть, но не попала. Установить ещё более впечатляющий рекорд помешала пандемия.

К выходу фильма «Чёрная Вдова» так и остались в секрете подробности сюжета и роль нового персонажа, Мейсона (О. T. Фагбенли), — в комиксах его не было. Мировая премьера прошла 3 июля, а цифровой релиз намечен на 9 июля — фильм выйдет на Disney+.

«Панда против пришельцев. План спасения Земли»

Панда против пришельцев Кадр из видео/Kinoman/youtube.com

Одна из трёх киноновинок для малышей — «Панда против пришельцев. План спасения Земли». Это очередной мультфильм о приключениях зверей. Семейная комедия вышла в мире 9 апреля, а до России добралась только сейчас. Мультфильм представляет канадский режиссёр Шон Патрик О’Рейли.

Панде предстоит спасти планету от сиреневого пришельца, который хочет её уничтожить. Зверьку надо собрать волю в пушистый кулак и отбросить все панда-страхи. По сюжету он заведёт единомышленника в клане врага и разработает план спасения планеты. Удастся ли план, узнают зрители.

«Тайна парка развлечений»

Другой мультфильм — из Китая. «Тайну парка развлечений» сделал китайский режиссёр Дин Лян. По сюжету медведи приезжают в загадочный парк развлечений. Там их ждут разные приключения, розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.

Режиссёр и раньше снимал мультфильмы. В его фильмографии в общей сложности 30 работ, однако ни одна из них не отметилась в России хорошим рейтингом. Возможно, новой работе Ляна в этот раз удастся покорить маленьких зрителей.

«Лена и львёнок»

Ещё одна семейная новинка на этой неделе «Лена и львёнок» — фильм с реальными актёрами, но жанр определяется как приключенческая комедия с возрастным ограничением 6+. В мире кинолента вышла 5 января.

По сюжету два не самых успешных контрабандиста пытаются передать белого львёнка в руки состоятельного коллекционера экзотических зверей. План рушится, когда животное убегает. Благо львёнку повезло и он попал в хорошие руки. Девочка Лена недавно переехала и пока не успела найти друзей. Она забрала животное домой и даже дала кличку. Но в скором времени обозлённые преследователи экзотического львёнка нападают на след...

«Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога»

Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога Кадр из видео/Юлия Хмелевская/youtube.com

Российский документальный фильм о музыканте Игоре Бутмане — фильм-наблюдение, в центре которого жизнь и творчество джазмена. Режиссёром выступил Александр Бруньковский, который ранее работал над сериалами «Искатели» и «Севастопольские рассказы», а также документалкой про кинорежиссёра Марка Донского.

Игорю Бутману сейчас 59 лет. Он является народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ, а также членом партии «Единая Россия». Также Бутман — арт-директор московских джазовых клубов — «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Таганке» и «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Полянке», а также продюсер 11 международных фестивалей, среди которых «Триумф Джаза», Sochi Jazz Festival и другие.

«Бугимен»

Фильм ужасов «Бугимен» из Франции режиссёра Талала Сельхами наконец добрался до России. Надежд, однако, возлагать на него не стоит: фильм, вышедший в мировой прокат ещё в декабре 2018-го, успел отметиться рейтингом 4,6 балла из 10. Это вторая работа французского режиссёра. Первая — «Миражи» — не увенчалась в прокате успехом.

По сюжету четверо друзей̆ собираются вместе, когда объявляется их пропавший 20 лет назад приятель. Почти как в сериале «Милые обманщицы», только с опозданием по трендам на восемь лет.

Возрастное ограничение хоррора — 16+.

«Магазинные воришки всего мира»

Магазинные воришки всего мира Кадр из видео/iVideos/youtube.com

Единственный фильм для взрослых на этой неделе, и то — не точно. На афише говорится, что лента только для совершеннолетних, однако в начале трейлера показывается ограничение 16+. В видеоролике много веселья: курящая молодёжь, оружие, постельные сцены и прочее. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь своих кумиров безумную вечеринку. В это время один из парней пускается во все тяжкие: вооружённый пистолетом, он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.