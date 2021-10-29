Болдуин назвал маловероятным продолжение съёмок фильма «Ржавчина»

Известный голливудский актёр Алек Болдуин, чьё имя сейчас фигурирует в связи с трагедией на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» (Rust), впервые дал комментарий по поводу произошедшего. Как сообщает CNN, случайно застреливший оператора Болдуин назвал гибель Галины Хатчинс и ранение режиссёра Джоэля Соузы «несчастным случаем».

На видео, размещённом на веб-сайте TMZ, Болдуин и его жена Хилария Болдуин появились в момент своего пребывания в Манчестере, штат Вирджиния, где он и его семья пребывали после смертельного инцидента.

Мне не разрешено делать какие-либо комментарии, потому что это расследование продолжается. Мне запретил делать это шериф в Санта-Фе. Я не могу ответить ни на какие вопросы о расследовании, — сказал Болдуин собравшимся.

Однако артист уточнил, что сейчас следствие выясняет, как именно в револьвер попал боевой патрон вместо холостого. При этом актёр добавил, что скорее всего, съёмки вестерна «Ржавчина» не будут возобновлены. Он также назвал случившееся «эпизодом один на триллион».

По словам Болдуина, его с погибшей уроженкой СССР оператором Галиной Хатчинс связывала дружба. По окончании съёмок они вместе с режиссёром планировали отправиться на совместный ужин.

Ранее стало известно, что прокурор округа Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила о готовящемся уголовном обвинении, однако в отношении кого оно будет, пока неизвестно. На съёмочной площадке, где произошёл трагический инцидент, было найдено много оружия. Часть его была заряжена боевыми патронами.