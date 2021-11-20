Блокбастер «Вечные» собрал 105 млн рублей, возглавив кинопрокат в РФ

Экранизация комиксов Marvel «Вечные» оказалась лидером кинопроката в РФ и странах СНГ за минувшие выходные. Картина, вышедшая в российский прокат 8 ноября, собрала 104,9 млн рублей, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Режиссёром ленты, в которой снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон, стала американский режиссёр китайского происхождения Хлоя Чжао. Блокбастер повествует о расе сверхлюдей, которая пытается защитить человечество от своих врагов — девиантов.

Второй результат по сборам — 60,3 млн рублей — показал фильм «Последняя дуэль» режиссёра Ридли Скотта. Картина вышла в российский прокат 18 ноября. Действие в ней происходят в конце XIV века во Франции. Рыцарь вызывает своего соседа на дуэль за то, что тот обесчестил его жену. Если муж проиграет дуэль, её сожгут на костре за ложные обвинения.

Российский фильм «Небо» собрал за выходные 56 млн рублей, это третий результат. Картина основана на реальных событиях в Сирии. Во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Командир и штурман успели катапультироваться, но лишь одному из них суждено вернуться домой живым.

Ранее стало известно, что, несмотря на масштабные амбиции, звёздный каст и качественную рекламную кампанию, «Вечные» погрязли в супергеройских клише и лишились важной изюминки Marvel — экшена сцен. Почему критики назвали новый фильм киновселенной «худшим в истории студии», выяснил NEWS.ru.