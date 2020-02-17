https://static.news.ru/photo/fe7e3374-515c-11ea-aa64-fa163e074e61_660.jpg Актёр Роберт Дауни-младший. Кадр из фильма «Мстители» Фото: Marvel Studios Inc.

Авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».

При помощи технологии DeepFake Марти Макфлай стал выглядеть как Человек-паук, а доктор Эммет Браун превратился в Железного человека. Ролик со сценой из картины Роберта Земекиса опубликован на канале EZRyderX47.

На видео показали сцену из школы города Хилл-Вэлли после того, как Марти переместился в 1955 год из 1985-го и встретил свою мать, когда она сама ещё была ученицей.

Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face показали главного героя фильма «Один дома» Кевина Маккаллистера с лицом актёра Сильвестра Сталлоне. В ролике корректировке подвергся и сюжет картины.