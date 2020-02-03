Американский актёр Билл Мюррей вернулся в образ своего персонажа Фила Коннорса из комедии «День сурка».
Мюррей снова застрял в одном и том же дне для рекламы внедорожника Jeep, которую показали во время проведения Супербоула в США.
По сюжету артист просыпается в городке Панксатони, встречает старых знакомых и крадёт сурка Фила, с которым катается на рекламируемом авто.
Как писал NEWS.ru, Билл Мюррей вновь примерит роль Питера Венкмана из фильма «Охотники за привидениями». Сиквел снимет сын режиссёра Айвана Райтмана — Джейсон.
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