https://static.news.ru/photo/1c414c06-465a-11ea-a249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Американский актёр Билл Мюррей вернулся в образ своего персонажа Фила Коннорса из комедии «День сурка».

Мюррей снова застрял в одном и том же дне для рекламы внедорожника Jeep, которую показали во время проведения Супербоула в США.

По сюжету артист просыпается в городке Панксатони, встречает старых знакомых и крадёт сурка Фила, с которым катается на рекламируемом авто.

Как писал NEWS.ru, Билл Мюррей вновь примерит роль Питера Венкмана из фильма «Охотники за привидениями». Сиквел снимет сын режиссёра Айвана Райтмана — Джейсон.