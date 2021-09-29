Актёр Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуалисту

Британский артист Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуальному актёру, назвав несколько собственных кандидатур и заявив, что такой шаг был бы очень необычным. Об этом сообщает портал Attitude.

Уишоу, который сыграл роль Кью в нескольких частях бондианы, включая фильм «007: Спектр», заявил , что в числе кандидатов на роль нового Бонда могли бы оказаться такие актёры, как Люк Эванс («Красавица и Чудовище») и Джонатан Бэйли, сыгравший в сериале «Бриджертоны». По его словам, оба эти актёра были бы отличным выбором на роль нового Бонда.



Я действительно считаю, что мы должны работать над созданием мира, в котором каждый может играть кого угодно. Это было бы по-настоящему захватывающе, если бы при выборе кандидата на такую роль сексуальная ориентация не имела бы значения. Думаю, это был бы настоящий прогресс, — сказал актёр.

Накануне в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы под названием «Не время умирать». Фильм, российская премьера которого назначена на 7 октября, должен стать последним для исполнителя главной роли Дэниела Крейга. В следующем году должен пройти кастинг на роль нового агента 007: в числе вероятных кандидатов, по данным СМИ, значатся такие актёры, как Генри Кавилл, Идрис Эльба, Том Хиддлстон, Том Харди, а также коллега Бэйли по сериалу «Бриджертоны» Реге-Жан Пейдж.

Ранее кинокритик Роман Григорьев назвал собственные кандидатуры на роль следующего агента 007. По мнению эксперта, будущими звёздами бондианы могли бы стать Адам Драйвер, Джон Вашингтон и Райан Рейнольдс, а вот Идрис Эльба, Том Харди и Симу Лю на эту роль не подходят. Григорьев также предположил, что если бы серию фильмов про Бонда снимали на русский манер, то нашим аналогом агента 007 мог бы стать актёр Владимир Вдовиченков.