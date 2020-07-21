Бекмамбетов выпустит screenlife-короткометражку со звёздами сериала «Крик»

https://static.news.ru/photo/a3bca934-cb50-11ea-b625-fa163e074e61_660.jpg Карлсон Янг Фото: carlsonyoung/instagram.com

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов работает над короткометражным screenlife-фильмом со звёздами сериала телеканала MTV «Крик» Карлсон Янг и Джоном Карной. Проект получил название Love In Isolation («Любовь в изоляции»).

Сценаристами и режиссёрами выступили начинающие кинематографисты Джереми Коулман и Ноа Рински, сообщает The Hollywood Reporter.

Картина рассказывает о двух одиноких людях, которые выходят на связь в приложении для знакомств Bumble. Их планы на встречу в реальном мире срывает режим изоляции.

Съёмки короткого метра уже прошли, при этом ни актёрам, ни съёмочной группе не пришлось встречаться лично. Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.

Ранее Тимур Бекмамбетов заключил сделку с кинокомпанией Universal на производство пяти screenlife-фильмов. Картины будут созданы в разных жанрах, писал NEWS.ru.