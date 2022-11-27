Бандерас назвал имя возможного преемника в случае перезапуска «Зорро» Бандерас заявил, что хочет передать роль Зорро актеру Холланду

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Антонио Бандерас в роли Зорро

Испанский актер Антонио Бандерас заявил, что в случае перезапуска фильма о Зорро он бы передал свою эстафету молодому артисту. В беседе с Comicbook он отметил, что под эту роль может подойти его коллега по ленте «Анчартед: на картах не значится» Том Холланд. Бандерас убежден, что в нем есть искра и энергичность, которые присущи Зорро.

Они спросили меня о Зорро. Если бы они призвали меня сыграть Зорро, я бы сделал то, что сделал для меня Энтони Хопкинс, то есть передал эстафету. <...> Том Холланд? Я работал с ним над Uncharted, он такой энергичный и веселый, и в нем тоже есть искра. Почему бы и нет? — сказал актер.

Ранее стало известно, что американский актер Джонни Депп снимется в шестом по счету фильме из серии «Пираты Карибского моря». Это произойдет через пять лет после выхода предыдущей серии приключений капитана Джека Воробья. По данным британского издания The Sun, имя Деппа фигурирует в списке актеров и технического персонала, вызываемых для участия в съемках картины.

Отмечается, что новая лента получила предварительное название «День в море», пробные съемки начнутся в феврале в Великобритании. В настоящее время проект находится на начальной стадии и пока неизвестно, кто выступит в качестве режиссера фильма. При этом исполнительным продюсером картины называют Брюса Хендрикса, который работал над первыми тремя частями франшизы.