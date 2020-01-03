Квентин Тарантино Квентин Тарантино Фото: F. S/AdMedia/Global Look Press

Квентин Тарантино признан Австралийской академией кино и телевизионного искусства (ААСТА) лучшим режиссёром за фильм «Однажды в... Голливуде».

Лучшей картиной стали «Паразиты» корейского режиссёра Пон Джун-хо, а приз за сценарий достался Тайке Вайтити за «Кролика Джоджо».

Адам Драйвер исполнил лучшую мужскую роль. Среди актрис отличилась Сирша Ронан, передаёт Hollywood Reporter.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитики интернет-сервиса «КиноПоиск» составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года. 

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