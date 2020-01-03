Квентин Тарантино признан Австралийской академией кино и телевизионного искусства (ААСТА) лучшим режиссёром за фильм «Однажды в... Голливуде».
Лучшей картиной стали «Паразиты» корейского режиссёра Пон Джун-хо, а приз за сценарий достался Тайке Вайтити за «Кролика Джоджо».
Адам Драйвер исполнил лучшую мужскую роль. Среди актрис отличилась Сирша Ронан,
Ранее NEWS.ru писал, что аналитики интернет-сервиса «КиноПоиск» составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года.
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