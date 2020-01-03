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Российский фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко собрал с момента выхода в российский прокат более одного миллиарда рублей.

Картина вышла на экраны 26 декабря, уже в день премьеры она заработала более 46 млн рублей, а первый уик-энд принёс 303 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой...