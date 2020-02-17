https://static.news.ru/photo/ab6a3a2c-5222-11ea-8e52-fa163e074e61_660.jpg Роберт Дауни-мл. Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Личный ассистент Роберта Дауни-мл. показал репетицию актёра на съёмках фильма «Мстителей: Финал».

В опубликованном ролике Дауни-мл. подбирает акцент для фразу «Любой ценой». После этого он произносит «без страха, без сожалений», однако в самой картине этой фразы нет.

Реплика «Конец — это часть путешествия». которую артист произносит в конце видео, взята из последнего сообщения, которое Тони Старк оставил для своей дочери.

Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».