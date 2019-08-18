https://static.news.ru/photo/fd66193e-c237-11e9-a92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Мультфильм о злых птицах режиссёра Туроп Ван Ормана собрал за выходные 231,8 миллионов рублей.

Лидер прошлой недели — «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино опустился на вторую строчку с 204,1 миллионов рублей по итогам уикенда. Третье место принадлежит боевику «Форсаж: Хоббс и Шоу», сообщает портал Kinobusiness .

Как писал News.ru ранее, возглавляющий Совет по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов объяснил, в чём недостатки существующего порядка выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Этот документ предоставляет право показа картины на территории России, выдаёт его Минкульт.