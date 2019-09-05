https://static.news.ru/photo/7d6c3a22-cff9-11e9-8be9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Звягинцев Фото: Laurent Vu/Mpp/Global Look Press

Режиссёр знаменитого «Левиафана» Андрей Звягинцев готовится к съёмкам нового фильма. Название картины пока не раскрывается, но по словам продюсера, это будет история благополучного человека, у которого есть всё, о чём только можно мечтать.

Это драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого есть успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря, — цитирует сайт «Комсомольской правды» продюсера фильма Илью Стюарта.

Звягинцев впервые снимет фильм с кинокомпанией Hype Film, известной по лентам Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето». Съёмки запланированы на будущую весну, в прокат лента должна выйти в 2021 году.

Как писал News.ru, у Звягинцева в этом году 55-летний юбилей. Певец несправедливости и боли был двукратно выдвинут на премию «Оскар»: за «Левиафана» и драму «Нелюбовь» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Социальную драму на библейскую тему «Левиафан» много критиковали, но даже российский министр культуры признал, что фильм талантливый.