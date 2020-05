Amazon покажет фильм с участием экс-президентов о революции на Кубе

Фото: Les Stone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг опубликовал короткометражный хоррор, которых снял, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Работа получила название Not Alone in Here («Я здесь не одна»).

Сандберг выложил шестиминутный ролик на YouTube. Главную роль в картине исполнила его жена — постановщица Лотта Лостен. Женщина подозревает, что она дома не одна. Смотрите громко и в темноте, если...