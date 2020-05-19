Amazon покажет фильм с участием экс-президентов о революции на Кубе

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустит двухсерийный документальный фильм Cuba: The Revolution and the World. Компания приобрела права для показа картины на территории США.
Производством проекта занимались телеканалы BBC и Arte,
Мы заставили всех, кто находился в центре это истории, — президентов, премьер-министров, шпионов, революционеров, — принять нас за закрытыми дверьми, чтобы показать, каким образом Кастро пришёл к новым способам подрыва своего могущественного соседа, — заявил генеральный продюсер Brook Lapping Норма Перси.
Документалка рассказывает о Кубинской революции со всевозможных сторон, включая реакции страны-участника вооружённого конфликта, СССР и США.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Jeffrey Epstein: Filthy Rich («Джеффри Эпштейн: Неприлично богат»), рассказывающего о миллиардере, которого обвинили в сексуальных преступлениях и торговле несовершеннолетними девушками.
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