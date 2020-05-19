Amazon покажет фильм с участием экс-президентов о революции на Кубе

https://static.news.ru/photo/a58aa2d2-99cf-11ea-9046-fa163e074e61_660.jpg Фидель Кастро Фото: Les Stone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустит двухсерийный документальный фильм Cuba: The Revolution and the World. Компания приобрела права для показа картины на территории США.

Производством проекта занимались телеканалы BBC и Arte, сообщает Variety. За его создание ответственны студии Brook Lapping и Temps Noir. Дата его выхода пока что не раскрывается.

Мы заставили всех, кто находился в центре это истории, — президентов, премьер-министров, шпионов, революционеров, — принять нас за закрытыми дверьми, чтобы показать, каким образом Кастро пришёл к новым способам подрыва своего могущественного соседа, — заявил генеральный продюсер Brook Lapping Норма Перси.

Документалка рассказывает о Кубинской революции со всевозможных сторон, включая реакции страны-участника вооружённого конфликта, СССР и США.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Jeffrey Epstein: Filthy Rich («Джеффри Эпштейн: Неприлично богат»), рассказывающего о миллиардере, которого обвинили в сексуальных преступлениях и торговле несовершеннолетними девушками.