Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в голливудском фильме

https://static.news.ru/photo/95f7bcf6-8911-11eb-a146-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и актёр Алексей Воробьёв, развивающий свою карьеру на Западе, сыграл молодого Владимира Путина в новом голливудском фильме. Вместе с ним в фильме снимался отец Анджелины Джоли Джон Войт. Об этом артист рассказал в интервью журналу «Собеседник».

Алексей Воробьёв рассказал , что на экране он воплотил российского лидера, которому ещё предстоит прийти к власти. Артист говорит, что старался помочь режиссёру создать правильный образ Путина и утверждает, что к его словам прислушались.

Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача. Декорации, квартира, в которой мы снимались с Джоном Войтом, делались по фото, которые я прислал. Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух, — утверждает Воробьёв.

Развивающий свою карьеру на Западе Воробьёв отметил, что на заграничных съёмочных площадках он чувствует себя своим, при этом говорит, что мировые знаменитости, с которыми ему доводилось работать — скоромные люди, не демонстрирующие свой статус суперзвёзд и умеющие посмеяться над самими собой. При этом к делу они подходят исключительно серьёзно и профессионально и это очень нравится российскому артисту.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексея Воробьёва высмеяли за цвет волос и схожесть с куклой. Певец кардинально сменил имидж, перекрасившись в блондина. Перед этим певец поинтересовался у подписчиков, насколько они готовы к разительным переменам.