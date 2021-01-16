Актёра Тома Харди уличили в походе в спортзал во время локдауна

https://static.news.ru/photo/a7783b00-58af-11eb-bd28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Британского актёра Тома Харди заметили покидающим спортзал на юго-востоке Лондона. Заведение при этом официально не работает, так как в столице Соединённого Королевства введён локдаун.

43-летний артист спустился по лестнице из спортзала с сумкой для занятий джиу-джитсу, сел в машину и брызнул неким спреем себе на правое плечо. На дверях спортзала при этом висело объявление о том, что заведение не работает. Все подобные учреждения обязаны были приостановить свою деятельность с 4 января согласно правилам общенационального локдауна, передаёт The Sun

Очевидец сообщил, что Харди занимался в спортзале днём 16 января.

Его здесь видят регулярно. Всем известно, что он постоянно ходит в этот зал, — заявил собеседник издания.

Сам Харди, комментируя инцидент, сказал, что в спортзале проходит ремонт и он общался с дизайнером. Когда актёра спросили о спортивной сумке, он повесил трубку. Представитель Харди позже заявил, что визит в спортзал был связан с работой. Актёр якобы записывал обучающие видео при полном соблюдении всех санитарных правил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харди может получить роль Джеймса Бонда в следующем фильме о секретном агенте.