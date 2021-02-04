Актёр Владимир Шевельков опроверг слухи об алкогольной зависимости

https://static.news.ru/photo/8ba8592e-66f0-11eb-ab45-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Шевельков/facebook.com

Актёр Владимир Шевельков, получивший известность после роли в фильме «Гардемарины, вперёд!», опроверг слухи об увлечении спиртными напитками, а также рассказал, почему отказался от крепкого алкоголя.

Шевельков регулярно занимается споротом, ему уже 60 лет и он никогда в жизни не увлекался спиртным, заявил артист в интервью Борису Корчевникову для его передачи «Судьба человека». Он добавил, что после того как в августе прошлого года заболел коронавирусом, принял решение совсем отказаться от алкоголя.

Слухи об алкогольной зависимости Шевелькова начали распространяться после того, как он не принял участие в съёмках второй части «Гардемарины, вперёд!». Актёр подчеркнул, что у него всё хорошо и он всё так же востребован в киноиндустрии.

Как сообщал NEWS.ru, певица Татьяна Овсиенко дала концерт в эфире ОТР после того, как в Сети появились слухи об её алкогольной зависимости.