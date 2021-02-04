Актёр Владимир Шевельков опроверг слухи об алкогольной зависимости

Актёр Владимир Шевельков, получивший известность после роли в фильме «Гардемарины, вперёд!», опроверг слухи об увлечении спиртными напитками, а также рассказал, почему отказался от крепкого алкоголя.
Шевельков регулярно занимается споротом, ему уже 60 лет и он никогда в жизни не увлекался спиртным,
Слухи об алкогольной зависимости Шевелькова начали распространяться после того, как он не принял участие в съёмках второй части «Гардемарины, вперёд!». Актёр подчеркнул, что у него всё хорошо и он всё так же востребован в киноиндустрии.
Как сообщал NEWS.ru, певица Татьяна Овсиенко дала концерт в эфире ОТР после того, как в Сети появились слухи об её алкогольной зависимости.