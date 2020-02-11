https://static.news.ru/photo/b0bde554-4cb0-11ea-a931-fa163e074e61_660.jpg Рафаэль Коулмэн Фото: ChidiObihara/twitter.com

Британский актёр Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Он был известен по роли в комедии для детей «Моя ужасная няня».

О смерти Коулмэна сообщила его мать, Лиз Дженсен, в Twitter. Также отчим Карстен Дженсен написал о кончине артиста в Facebook.

По словам отчима, Коулмэн скончался во время пробежки. Проблем со здоровьем до случившегося у его не наблюдалось. Подробности смерти в настоящее время не раскрываются.

В фильме «Моя ужасная няня» актёр снялся в 2004 году в возрасте 9 лет. Кроме того, он принимал участие в таких картинах, как «Четвёртый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живёт». Отучившись на зоолога в Университете Манчестера, он занялся экоактивизмом и присоединился к движению Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»).

Как писал NEWS.ru, медиакомпания Би-би-си заявила о планах создать сериал о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении.