Актёр из «Игры престолов» прокомментировал сцену с изнасилованием

https://static.news.ru/photo/fa3bdebe-1d3b-11eb-8063-fa163e074e61_660.jpg Иван Реон Фото: kinopoisk.ru

Актёр Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», назвал сцену с изнасилованием худшим днём его карьеры.

По его словам, съёмки данного эпизода дались очень тяжело. Так, его персонаж после свадьбы с Сансой Старк решает её изнасиловать в брачную ночь и при этом просит Теона Грейджоя наблюдать за происходящим.

Никто не хотел этого делать, но если вы хотите рассказать историю, вы должны сделать это правдиво, — отметил Реон, слова которого приводит газета Metro.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.

Второе место заняла трилогия «Властелин колец» по произведению Джона Р. Р. Толкина и «Зелёная миля» по роману Стивена Кинга.