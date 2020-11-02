Актёр из «Игры престолов» прокомментировал сцену с изнасилованием

Актёр Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», назвал сцену с изнасилованием худшим днём его карьеры.
По его словам, съёмки данного эпизода дались очень тяжело. Так, его персонаж после свадьбы с Сансой Старк решает её изнасиловать в брачную ночь и при этом просит Теона Грейджоя наблюдать за происходящим.
Никто не хотел этого делать, но если вы хотите рассказать историю, вы должны сделать это правдиво, — отметил Реон, слова которого приводит газета Metro.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.
Второе место заняла трилогия «Властелин колец» по произведению Джона Р. Р. Толкина и «Зелёная миля» по роману Стивена Кинга.