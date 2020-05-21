Актёр из «Довода» заявил, что сцену со взрывом самолёта снимали вживую

https://static.news.ru/photo/79fdd932-9c12-11ea-9969-fa163e074e61_660.jpg Джон Дэвид Вашингтон Фото: Warner Bros. Pictures

Американский актёр Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что сцену со взрывом самолёта в фильме «Довод», в котором он сыграл главную роль, снимали вживую. Он лично присутствовал на съёмочной площадке в этот момент.

Кинокомпания Warner Bros. ранее опубликовала новый трейлер картины со сценой, где крупное воздушное судно въезжает на аэродроме в ангар, после чего происходит взрыв.

Это был настоящий самолёт, и это было настоящее здание, куда он врезался. Мы, актерский состав и съёмочная группа, видели это своими глазами. Было эпично, — приводит слова артиста ComicBook.

Ранее новый трейлер «Довода» был показан в онлайн-игре Fortnite. Геймеры смогли увидеть видео в ночь на 22 мая, писал NEWS.ru.