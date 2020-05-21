Кино

Актёр из «Довода» заявил, что сцену со взрывом самолёта снимали вживую

12:44, 22 мая 2020
Джон Дэвид Вашингтон Джон Дэвид Вашингтон Фото: Warner Bros. Pictures

Американский актёр Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что сцену со взрывом самолёта в фильме «Довод», в котором он сыграл главную роль, снимали вживую. Он лично присутствовал на съёмочной площадке в этот момент.

Кинокомпания Warner Bros. ранее опубликовала новый трейлер картины со сценой, где крупное воздушное судно въезжает на аэродроме в ангар, после чего происходит взрыв.

Это был настоящий самолёт, и это было настоящее здание, куда он врезался. Мы, актерский состав и съёмочная группа, видели это своими глазами. Было эпично,приводит слова артиста ComicBook.

Ранее новый трейлер «Довода» был показан в онлайн-игре Fortnite. Геймеры смогли увидеть видео в ночь на 22 мая, писал NEWS.ru.

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