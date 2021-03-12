Актриса устроила голый демарш в знак протеста на кинопремии «Сезар»

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Фильм режиссёра Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим в ходе 46-й церемонии вручения кинопремий «Сезар». Комедийная драма рассказывает о судьбе женщины, которая решила найти своего ребёнка, брошенного ею в юности.

Картина удостоилась самого большого количества наград: лучшие декорации, лучший сценарий и лучшая операторская работа. Кроме этого, Дюпонтель получил отдельную премию как лучший режиссёр, а сыгравший в фильме Николя Марье признан...