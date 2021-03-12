Актриса устроила голый демарш в знак протеста на кинопремии «Сезар»

Французская актриса Корина Масьеро во время вручения кинопремии «Сезар» разделась догола в знак протеста против ограничений для сферы культуры, введённых из-за пандемии коронавируса.
57-летняя актриса должна была вручать награды победителям. На сцену она вышла в костюме осла и с нанесённой на лицо красной краской. В своей речи женщина поддержала французских артистов, требующих открытия культурных учреждений. В конце Масьеро полностью разделась и продемонстрировала надпись на теле на французском языке «Нет культуры — нет будущего» и «Верни нам искусство, Жан». Последняя фраза, вероятно, относилась к премьер-министру страны Жану Кастексу.
Сейчас мы такие — абсолютные голые, — подвела актриса итог своему выступлению.
Торжественное вручение премии прошло в пятницу в парижском концертном зале «Олимпия». Церемонию транслировал телеканал Canal+.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда мировой оперы Анна Нетребко выразила протест против ограничительных мер на сцене и отказалась выступать в маске. В условиях пандемии коронавируса некоторые театры стали выдвигать требования к артистам выступать в масках. Оперная дива возмутилась этому. Нетребко не согласна с такими условиями, объяснив это губительным воздействием на здоровье певца. Певицу поддержали поклонники, которые признали, что даже обывателям не то что петь — дышать в маске сложно.