Актриса из «Гарри Поттера» впервые стала мамой

https://static.news.ru/photo/534223a6-e6eb-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Фото: cooperhefner/instagram.com

Британская актриса Скарлетт Бирн, известная по фильму о Гарри Поттере, родила дочку. Девочку назвали Бетси Роуз Хефнер. Имя ребенку дали в честь бабушки Купера — Бетси Олдридж-Конрад, скончавшейся в 2020 году.

Отцом ребёнка является супруг актрисы — Купер Хефнер — сын основателя журнала Playboy. Пара поженилась осенью 29020 года. Для обоих супругов это первый ребёнок. О радостном событии Хефнер сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Сегодня мы со Скарлетт приветствовали на свет нашу дочь Бетси Роуз Хефнер, — написал он.

Он отметил, что их с женой переполняют благодарность, любовь и радость.

Скарлет Бирн сыграла одну из самых запоминающихся неприятных героинь киновселенной о Гарри Поттере слизеринку Пэнси Паркинсон.

Ранее впервые стал отцом один из главных героев фильма о Гарри Поттере 31-летний британский актёр Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли. Его 28-летняя возлюбленная Джорджия Грум родила дочь. Пара живёт вместе уже девять лет, писал NEWS.ru.