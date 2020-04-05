Актриса из «Челюстей» умерла после заражения коронавирусом

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Актриса Ли Фьерро, известная по роли миссис Кинтнер в триллере «Челюсти» Стивена Спилберга, скончалась на 92-м году жизни. Причиной смерти американки стали вызванные коронавирусной инфекцией осложнения.

Фьерро умерла в доме престарелых в штате Огайо, куда переехала из Массачусетса в 2017 году, чтобы быть ближе к родным, уточняет Martha's Vineyard Times. Похороны пройдут в узком семейном кругу из-за ситуации с пандемией COVID-19.

В Великобритании от коронавируса умер 76-летний актёр Эндрю Джек, который сыграл майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны». Супруга Джека не успела попрощаться с ним, так как оказалась на карантине в Австралии, писал NEWS.ru.