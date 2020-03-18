Представители Джонни Деппа предоставили суду запись его разговора с экс-супругой Эмбер Хёрд, в ходе которого она рассказывает, что ударила актёра дверью по лицу.
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Я получил по голове чёртовым углом двери, остановился, а ты ударила меня, — говорит он.
Также слышно, как Хёрд извиняется за содеянное и признаётся, что нанесла ему удар в челюсть. В суде она заявила, что это произошло случайно, когда она пыталась защититься от него.
Я хотела закрыть дверь, а он старался войти, несмотря на мои попытки убежать от него, — сказала актриса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский актёр Джонни Депп может исполнить роль Джокера в новой трилогии фильмов о Бэтмене. Его кандидатуру рассматривает режиссёр Мэтт Ривз.
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