https://static.news.ru/photo/dd064d84-692c-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп и Эмбер Хёрд Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Представители Джонни Деппа предоставили суду запись его разговора с экс-супругой Эмбер Хёрд, в ходе которого она рассказывает, что ударила актёра дверью по лицу.

По данным Page Six, на записи слышно, как Депп говорит, что получил по голове углом двери, после чего бывшая жена ещё раз ударила его.

Я получил по голове чёртовым углом двери, остановился, а ты ударила меня, — говорит он.

Также слышно, как Хёрд извиняется за содеянное и признаётся, что нанесла ему удар в челюсть. В суде она заявила, что это произошло случайно, когда она пыталась защититься от него.

Я хотела закрыть дверь, а он старался войти, несмотря на мои попытки убежать от него, — сказала актриса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский актёр Джонни Депп может исполнить роль Джокера в новой трилогии фильмов о Бэтмене. Его кандидатуру рассматривает режиссёр Мэтт Ривз.