https://static.news.ru/photo/708daf10-545c-11ea-bda6-fa163e074e61_660.jpg Фото: SkivKursk/twitter.com

Компания «Формакс» приобрела 100% акций АО «Фирма Мелодия», которая с момента своего основания в 1964 году принадлежала государству.

В аукционе принимали участие два претендента — «Формакс» и «Студия Союз». Последняя готова была отдать за «Мелодию» ровно 320 млн рублей, сумму, в которую фирма была оценена, «Формакс» заплатил более 329 миллионов, пишут «Ведомости».

Помимо фонотеки, звукозаписывающей фирме принадлежат два здания в Москве — на Карамышевской набережной и Тверском бульваре, их стоимость оценивается в 300–350 млн рублей. Источником доходов «Мелодии» являются лицензирование музыки для использования в фильмах и рекламе, а также продажа дисков и пластинок.

Как писал NEWS.ru ранее, Twitter объявил о покупке компании Chroma Labs, разработавшей редактор «Историй». Сумма сделки не разглашается.