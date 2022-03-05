Застройщики в Москве стали замораживать цены на новостройки

Московские девелоперы заявили о заморозке цен на квартиры на фоне резкого повышения стоимости новостроек. Первым с подобным решением выступил застройщик «А101», сообщает РБК. В компании заявили, что не станут поднимать цены на жильё по меньшей мере до начала апреля.

Заморозка цен на квартиры позволит гражданам, которые собирались улучшить жилищные условия, реализовать свои планы, не тратя при этом больше. В данный момент девелопер продаёт более четырёх тысяч квартир, основной банк проектов сосредоточен в Новой Москве.

В компании сообщили, что временный мораторий на повышение цен на квартиры касается жилых комплексов «Скандинавия», «Прокшино», «Испанские кварталы», «Белые ночи» и «Южные сады». Стоимость квартир в таких домах разнится от 6,3 млн до 9,6 млн рублей. Сотрудники компании уточнили, что строительно-монтажные работы на всех объектах ведутся без отрыва от утверждённых графиков.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что цены на недвижимость, которые резко пошли вверх после объявленных Западом санкций против РФ, могут снизиться, если в текущей геополитической обстановке власти России поддержат застройщиков. Он добавил, что сейчас ситуацию на рынке недвижимости оценивают аналогично событиям 2014–2015 годов, когда Центробанк, так же как и сейчас, резко поднял ключевую ставку.