«Яндекс» оспаривает решение Роспатента о прекращении охраны знака «Афиши»

https://static.news.ru/photo/fa6cb0c2-ca87-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» 16 июля подала в Суд по интеллектуальным правам заявление о признании недействительным решения Роспатента об аннулировании регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша» по жалобе Rambler Group Сбербанка и Александра Мамута.

Правовая охрана товарного знака, в частности, прекращена в сфере рекламы, бронирования путешествий и билетов на мероприятия.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на старшего партнёра фирмы Intellect Максима Лабзина, отмена регистрации товарного знака сама по себе не означает, что его нельзя использовать.

Решение Роспатента от 17 апреля, однако, пока не исполнено — это позволяет «Яндексу» ходатайствовать перед судом о приостановлении действия решения, отметил старший юрист юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Также, по словам Никитина, Роспатент установил сходство двух товарных знаков «без проведения комплексного анализа их сходства». Служба не приняла во внимание опросы ВЦИОМа и РАН, результаты которых показали, что потребители не считают товарные знаки «Яндекс.Афиша» и «Афиша» сходными.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов считает, что «Яндекс» имеет реальные перспективы вернуть себе право на товарный знак, однако если решение Роспатента подтвердится, то Rambler Group сможет потребовать компенсации за нарушения права на товарный знак.

Ранее палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша». Решение принято по жалобе Rambler Group. В тексте решения палаты сказано, что товарный знак «Афиша» был зарегистрирован компанией «Яндекс» в августе 2019 года, однако структурам Rambler Group аналогичное наименование принадлежит с 2001 года, писал NEWS.ru.