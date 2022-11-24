VEON договорился о продаже «ВымпелКома» российским топ-менеджерам «Билайна»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Топ-менеджеры «Билайна» подписали соглашение о выкупе компании «ВымпелКом» у холдинга Veon. Известно, что сумма сделки составила 130 млрд рублей.

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon является владельцем «Киевстар» (Украина), Izi (Казахстан), Jazz (Пакистан). Он заключил соглашение о продаже оператора «Вымпелком» группе топ-менеджеров компании во главе с ее руководителем Александром Торбаховым, следует из сообщения «Вымпелкома».

Основная часть суммы сделка будет выплачиваться в виде перенятия на себя и погашения «Вымпелкомом» части долгов Veon, говорится в официальном сообщении холдинга. Закрыть сделку планируется не позднее июля 2023 года.

Еще в июне VEON зафиксировал так называемое неденежное обесценение своего бизнеса в России по итогам I квартала 2022 года на $449 млн. В начале ноября холдинг решил продать свой бизнес в России. Представители «Билайна» заявили тогда в разговоре с ТАСС, что после продажи стратегия компании останется неизменной.