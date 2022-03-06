Variety: Netflix приостановил работу в России

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке своей работы на территории России, сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление представителя компании. Основной причиной такого решения, по информации журналистов, является ситуация на Украине.

Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России, — заявил изданию представитель Netflix.

Журнал также напомнил, что большинство голливудских студий приняли решение отозвать лицензию на прокат своих фильмов в России.

Американская финансовая компания American Express ранее приостановила осуществление операций на территории России и Белоруссии. Отмечается, что выпущенные за границей карты больше не будут работать в банках и банкоматах в России и наоборот.

Соответствующий пресс-релиз появился на официальной странице компании. При этом не уточняется, будут ли кредитные карточки финансовой организации работать на территории Белоруссии. Речь идёт лишь о прекращении «деловых операций» на территории страны.