В Wildberries объяснили задержки с выплатами за сгоревший товар в Шушарах Wildberries: сроки выплат за сгоревший в Шушарах товар зависят от суммы ущерба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сроки выплат за утраченный при пожаре на складе в Шушарах товар зависят от многих параметров, в числе которых итоговая сумма ущерба и размеры частичных платежей, уже полученных продавцом, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. Там отметили, что в некоторых случаях процесс может занять несколько недель или более.

Размер выплаты каждому селлеру индивидуален. Финальные сроки выплат зависят от многих параметров. Некоторым селлерам полная сумма будет выплачена в течение ближайших дней, а некоторым — в течение нескольких недель, в отдельных случаях может потребоваться больше времени, — пояснили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что расчет компенсации производится отдельно по каждому виду товара, что занимает время. При этом сумма определяется исходя из цены товара и средней скидки в каждой подкатегории за минусом стандартных расходов.

Для получения финальных выплат продавцу нужно дать согласие на портале. В случае несогласия с размером компенсации селлер может заявить о расхождениях, чтобы специалисты поддержки рассмотрели обращение индивидуально, добавили в Wildberries.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящее помещение попало на видео, которое сняли пассажиры следовавшего в Санкт-Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, было возбуждено уголовное дело.