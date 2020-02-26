https://static.news.ru/photo/1418fe94-58b0-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение российских властей оставить из-за эпидемии коронавируса на направлении в Южную Корею только рейсы группы «Аэрофлот» является нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок. Такого мнения придерживается генеральный директор S7 Антон Ерёмин.

Крайне удивлены подобным решением. S7 Airlines обеспечивает 20% пассажиропотока на маршрутах из РФ в Южную Корею. Фактически запрет на полёты в Южную Корею любым авиакомпаниям кроме «Аэрофлота» и «Авроры» означает вывод с линии одного из ключевых игроков. Считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок, — приводит слова главы S7 «Интерфакс».

Он указал также на то, что в случае с запретом на полёты на китайских маршрутах Шереметьево — базовый для «Аэрофлота» — был выбран единственным аэропортом для снижения риска распространения вируса. А в случае с Южной Кореей принимать пассажиров будут несколько воздушных гаваней.

S7 Airlines и «Аврора» выполняют по два рейса в день из Сеула во Владивосток. Не понимаем, чем пассажиры S7 отличаются от пассажиров «Авроры», — подчеркнул гендиректор компании.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 марта временно прекращает авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса. Исключение составят рейсы «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры».