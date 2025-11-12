Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия

Доля российского вина на полках существенно увеличилась за последний год

Борис Титов

Доля российского вина на полках увеличилась за последний год на фоне изменения объемов импорта из «дружественных» и «недружественных» стран, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Борис Титов на Российском винодельческом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, проблема заключается в другом — в отсутствии онлайн-торговли.

Полка российских вин все растет и растет. В некоторых сетях она занимает даже уже под 80%. Конечно, это прежде всего такой сегмент экономный, но тем не менее я не думаю, что это является главной проблемой развития виноделия в России, — отметил он.

Как объяснил Титов, российская сторона уже давно работает над «выбиванием» онлайн-торговли. Во всем мире это обыденная практика, отметил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов страны.

У нас, к сожалению, это не так, и это очень странно, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что современные технологии позволяют разрешить продажу вина в Сети. Он уточнил, что контроль за возрастом позволит установить идентификация пользователя при выборе алкогольного напитка на сайте и при его вручении покупателю.

