В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия

Доля российского вина на полках увеличилась за последний год на фоне изменения объемов импорта из «дружественных» и «недружественных» стран, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Борис Титов на Российском винодельческом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, проблема заключается в другом — в отсутствии онлайн-торговли.
Полка российских вин все растет и растет. В некоторых сетях она занимает даже уже под 80%. Конечно, это прежде всего такой сегмент экономный, но тем не менее я не думаю, что это является главной проблемой развития виноделия в России, — отметил он.
Как объяснил Титов, российская сторона уже давно работает над «выбиванием» онлайн-торговли. Во всем мире это обыденная практика, отметил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов страны.
У нас, к сожалению, это не так, и это очень странно, — подчеркнул собеседник издания.
Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что современные технологии позволяют разрешить продажу вина в Сети. Он уточнил, что контроль за возрастом позволит установить идентификация пользователя при выборе алкогольного напитка на сайте и при его вручении покупателю.