В России введут обязательную маркировку пива и пивных напитков

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Обязательная маркировка пива в кегах в РФ начнется с 1 апреля 2023 года, в стеклянной и ПЭТ-таре — с 1 октября 2023 года, в банках — с 15 января 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Центр готов обеспечить пивоваренную отрасль необходимым оборудованием и кодами маркировки к указанным датам.

Министерство промышленности и торговли РФ, Центр развития перспективных технологий, Ассоциация производителей пива (АПП), <...> договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года, — говорится в сообщении.

Как отметила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, разделение процесса внедрения маркировки на три этапа позволит значительно снизить нагрузку на отрасль. Согласно данным АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК), доля нелегального оборота пива в России достигает 16,6%. Ожидается, что маркировка позволит автоматически контролировать полный объем производства и фиксировать продажи.

Ранее Союз российских пивоваров предложил установить минимальную цену на пиво в 45 рублей за 0,5 литра и внёс это предложение в Минфин. По мнению предпринимателей, дополнительные меры поддержки помогут отечественному производителю бороться с демпингом, который часто используют трансатлантические компании, чтобы вытеснить конкурентов.