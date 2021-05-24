В рейтинге миллиардеров Forbes сменился лидер

https://static.news.ru/photo/e7f08ff0-bc9d-11eb-a1b1-96000091f725_660.jpg Бернар Арно Фото: Vincent Isore, via imago-images.de/Global Look Press

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Его состояние в данный момент оценивается в $186,3 млрд.

Французский магнат моды Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в $186,3 млрд, за минувшие сутки оно увеличилось на $710 млн, — указано на сайте издания.

Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса с состоянием в $186 млрд и основателя Tesla и SpacеХ Илона Маска ($147,3 млрд).

При этом в Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывает агентство Блумберг, Безос всё ещё сохраняет лидерство. Состояние Арно агентство оценивает в $162 млрд и ставит миллиардера только на второе место в своём рейтинге.

Ранее сообщалось, что Илон Маск опустился на третью строчку списка самых богатых людей планеты по версии Bloomberg billionaires index. Прежде он занимал вторую позицию. Состояние Маска сократилось на $3,16 млрд — до $160,6 млрд. После этого на вторую позицию рейтинга от Bloomberg поднялся Арно, его состояние на 18 мая агентство оценивало в $161,2 млрд.

Подобных изменений не произошло в рейтинге по версии Forbes. В этом списке Маск по-прежнему второй, а лидерство тогда сохранял Джефф Безос.