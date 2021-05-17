https://static.news.ru/photo/5bfdcdf6-b79c-11eb-a7df-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава и основатель компании Tesla, американский миллиардер Илон Маск опустился на третью строчку списка самых богатых людей планеты по версии Bloomberg billionaires index. Прежде он занимал вторую позицию, на которой ныне находится француз Бернар Арно.

Как стало известно из сообщения агентства от 18 мая, состояние Маска сократилось на $3,16 млрд — до $160,6 млрд. После этого на вторую позицию рейтинга от Bloomberg поднялся Арно, владеющий LVMH, в том числе брендами Louis Vuitton и Sephora. Его состояние агентство оценивает в $161,2 млрд.

Подобных изменений не произошло в рейтинге по версии Forbes. В этом списке Маск по-прежнему второй, а лидерство сохраняет основатель Amazon Джефф Безос. По версии журнала, его состояние составляет $151 млрд, а состояние Бернара Арно и его семьи — $150 млрд.

Ранее стало известно, что состояние Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд после участия в телешоу Saturday Night Live. До появления миллиардера на телевидении его состояние оценивалось в $166 млрд. 13 мая его капитал упал до $145,5 млрд. Выступление главы Tesla отразилось на стоимости криптовалют. Например, стоимость Dogecoin за следующие сутки уменьшилась более чем на 30%.