В Минпромторге назвали Wildberries каналом сбыта контрафакта

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Wildberries стала распространять контрафактную продукцию, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Он отметил, что многочисленные жалобы поступали как от потребителей, так и от предприятий и организаций, передает РИА Новости.

Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союз кожевников, — сказал Заславский.

По его словам, на практике бывали случаи, когда на Wildberries продавались рецептурные лекарства, БАДы и контрафактная обувь. При этом маркетплейс согласился создать систему для пресечения продажи контрафакта и фальсификата, добавил Заславский.

Ранее стало известно, что на Wildberries появились товары шведской компании IKEA. Российским покупателям предлагалась мебель, коробки для хранения, постельное белье и мягкие игрушки. При этом в пресс-службе IKEA назвали недостоверной информацию о продаже товаров оптовым перекупщикам через раздел сайта «IKEA для бизнеса»