В Госдуме пригрозили уголовной ответственностью за скрутку пробега

https://static.news.ru/photo/88d2ec42-92aa-11eb-be0d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый законопроект, вносящий уголовную ответственность за скрутку пробега, нацелен против серых бизнесов, а не на продающих автомобили граждан. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Вторичный рынок заполонен сомнительными предложениями — бывшие в многолетней эксплуатации машины продаются с подозрительно малым километражем. На некоторых из них действительно могли редко ездить, но чаще всего это сигнализирует о скрученном пробеге. Владельцев подобных авто, как уверяет депутат, бесполезно наказывать — они сами могли стать жертвами мошенников. Поэтому необходимо ударить по занимающемуся скруткой бизнесу.

Я не говорю, что это обязательно должен быть срок, который человек проведёт в местах лишения свободы. Но, по крайней мере, уголовная ответственность, которая будет предусматривать существенный штраф, бьющий по карману. В противном случае, любителей скручивать пробег это не остановит ни коем образом. Александр Старовойтов заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству

По его словам, сейчас не составляет труда найти сервисы, которые занимаются скруткой пробега, — объявлений полно в Интернете. Поэтому, если закон вступит в силу, полиция с лёгкостью отследит всех правонарушителей.

Работа над законопроектом велась совместно с автодилерами и в 2020 году, однако тогда вопрос его реализации отложили из-за вспыхнувшей пандемии. Депутат планирует возобновить диалог с ретейлерами этой весной и довести инициативу до принятия соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

На сегодняшний день даже покупка б/у машины у дилера может обернуться приобретением «ведра с болтами». Несмотря на громкие заявления о «проверке по 25 критериям» продаваемых автомобилей, ретейлеры нередко скрывают факт скрутки пробега.