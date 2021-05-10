В Геленджике построят «российский Диснейленд»

https://static.news.ru/photo/f8c258ca-b22c-11eb-aa14-96000091f725_660.jpg Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press

На территории городского дендрария Геленджика планируют построить парк развлечений по аналогии с американским Диснейлендом. В проект могут вложить 80 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщила главный архитектор города Екатерина Семёнова.

До 2008 года на территории городского дендрария функционировал парк аттракционов «Адмирал Врунгель». После его закрытия участок оставался заброшенным. Привлечение партнёра для тематизации является одним из приоритетных сценариев. Сегодня такая возможность обсуждается с киностудией «Союзмультфильм», — рассказала Семёнова.

Кто именно проинвестирует этот проект, пока неизвестно. По оценкам экспертов, строительство аттракционов на площади в 54 га может окупиться за 5–10 лет.

29 февраля 2020 года в Нагатинской пойме Москвы состоялось торжественное открытие гигантского парка «Остров мечты», который сравнивают с Диснейлендом. Он разделён на несколько зон, среди которых есть как платные, так и бесплатные. Городской променад, где можно прогуляться под открытым небом, способен вместить в себя 40 тысяч человек единовременно, а зона с аттракционами — 25 тысяч человек. Парк занимает территорию примерно в 100 гектаров (140 футбольных полей).