Магазин Mango возобновил работу в двух московских ТЦ Магазин одежды Mango возобновил работу в ТЦ «Атриум» и «Авиапарк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазин одежды и аксессуаров Mango возобновил работу в двух московских ТЦ — в «Атриуме» и «Авиапарке», рассказали Telegram-каналу SHOT сотрудники магазина. Они сообщили, что пока что будет распродаваться старая коллекция, новые поступления ожидаются в августе.

Сотрудники добавили, что ценовая политика осталась без изменений, а большая часть товара продается по скидкам.

Из 55 магазинов, работавших ранее, пока открылись только две точки, при этом здесь будет распродаваться старая коллекция, ценовая политика не изменилась, а на большую часть товара скидки, — говорится в сообщении.

Ранее «Ведомости» сообщили, что турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского ретейлера Mango. Там отметили, что точки Mango планируется открывать на месте магазинов M&S, число точек обсуждается.

В июле стало известно, что шведская компания H&M в рамках сворачивания бизнеса в России планирует на время возобновить работу магазинов для распродаж. Генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях.