Универмаги нового формата заменят ушедшие из России бренды

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мультибрендовые универмаги нового формата откроются в ближайшие два года на месте магазинов ушедших брендов. Новые площади, в частности, планируют занять «Телеграф» и Slava (Magic Group), пишут «Известия».

Первый универмаг российских дизайнеров откроется 24 сентября в Самаре на месте магазина Bershka. Новые форматы позволят торговым центрам заполнить пустующие площади и расширить ассортимент за счет новых игроков.

Планируется, что за два года откроется порядка 30 таких универмагов. В Москве «Телеграф» откроется на месте магазина Nike в «Outlet Новая Рига» и на месте H&M в ТЦ «София». Рост спроса на открытие универмагов связан с увеличением свободных площадей в торговых центрах. Под эти площади подходят мультибрендовые магазины. Так, «Телеграфы» открывают на площадях от 1 тысячи кв. м, там будут представлены как минимум 50 марок.

Покупателям предложат разные категории товаров — одежду, обувь, аксессуары, косметику и другое. Эксперты считают, что спрос на такие универмаги со стороны ТЦ будет расти, а с учетом параллельного импорта их развитие выглядит логичным.

Ранее сообщалось, что H&M намерена до конца октября закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока — примерно 20 торговых точек сети. В центральной части России бизнес будут сворачивать постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов.