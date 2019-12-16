Денежное вознаграждение топ-менеджеров российских госкорпораций в расчёте на месяц превышает годовую зарплату их рядовых сотрудников. По итогам года разрыв в доходах руководителей высшего звена и обычных работников продолжает расти.

Благополучие топ-менеджеров зависит от прибыли компании

Как правило, размер годового денежного вознаграждения членов правления госкорпораций исчисляется миллиардами рублей. Компании обычно направляют не менее 50% чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) на дивиденды, которые распределяются между владельцами акций или ценных бумаг.

По оценкам экспертов, в 2019 году выплаты руководителям высшего звена из нефтяной отрасли выросли в среднем на 25%. Трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев связывает это обстоятельство с успешным 2018 годом, когда цены на чёрное золото взяли отметку $85. Тем не менее, данный показатель всё ещё значительно меньше 2013 года, когда котировки стабильно держались выше $110 за баррель.

В большинстве случаев доход руководителей зависит от финансовых показателей компании. Есть и исключения: в последнее время активно обсуждают годовую зарплату Дмитрия Рогозина в 29,5 млн рублей, что в два раза выше, чем у главы NASA. Представители «Роскосмоса» связывают ситуацию с доступом к гостайне. Возможно, подобная надбавка закладывается в зарплату большинства отечественных руководителей. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Впрочем, есть исключения. Например, «Газпром» за 2018 год выплатил гораздо меньше половины чистой прибыли из-за возросших расходов на строительство важной инфраструктуры — «Северного потока − 2» и «Силы Сибири». Топ-менеджеры компаний часто являются и их акционерами, но, как правило, им принадлежит небольшая доля. К примеру, глава «Роснефти» Игорь Сечин владеет всего 0,1273% уставного капитала компании (13,5 млн акций), в то время как иностранному инвестору — British Petroleum принадлежит 19,7% акций.

Oskar Eyb/imageBROKER.com/Global Look Press

NEWS.ru проанализировал отчёты крупных корпораций по РСБУ (Российские стандарты бухучёта) и МСФО, на основе которых выяснил средний размер вознаграждения управленцам и наёмным работникам. В поле зрения попали Сбербанк, «Россети», «Русгидро», «Аэрофлот», отчётность которых подготовлена в соответствии с отечественными бухгалтерскими стандартами, а также «Роснефть», «Газпром» «Транснефть» и ВТБ — на основе принципов МСФО.

Где работают самые высокооплачиваемые топ-менеджеры России

Краткосрочное вознаграждение правлению НК «Роснефть» в 2018 году составило 3,9 млрд рублей. Каждый из 11 топ-менеджеров в среднем получил 350,4 млн за год, в месяц — 29,2 млн рублей. За прошлый год входящий в Совет директоров экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заработал 38,2 млн, зампред Совета директоров компании и один из руководителей газопровода «Северный поток — 2» Маттиас Варниг и экс-сотрудник американской ExxonMobil Дональд Хамфриз — по 36,9 млн рублей.

neftegaz.ru

При этом годовое денежное вознаграждение управленцев «Газпрома» гораздо ниже. 16-и членам правления в прошлом году было начислено 2,5 млрд рублей. При расчёте на месяц, в среднем на каждого вышло по 13,3 млн рублей. В годовом отчёте указано и вознаграждение Совету директоров. 30,1 млн получил его председатель Виктор Зубков, предправления компании Алексей Миллер — 29,1 млн, руководитель Газпромбанка Андрей Акимов — 24,3 млн рублей.

Несмотря на существенную разницу в размерах дивидендов руководства двух корпораций, персонал «Газпрома» получает больше, чем сотрудники «Роснефти». В прошлом году 308 тыс. работников нефтяной компании получили 271 млрд рублей (в среднем — по 73,3 тыс. рублей в месяц). Оплата труда «газпромовцев» составила 600,8 млрд рублей, в среднем на каждого специалиста — по 107,4 тыс. Неплохие доходы и у топов «Транснефти». Так, 10 членов правления компании в 2018 году получили почти 1,5 млрд рублей, при расчёте на месячное жалование — по 12,3 млн рублей.

Размеры дивидендов управленцев крупнейших финансовых организаций страны вполне сопоставимы с энергетическим сектором. Выплаты девяти членам правления Сбербанка за III квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26%, до 1,3 млрд рублей. В среднем ключевой управленец финучреждения в месяц получает 12,04 млн рублей. Вознаграждения топ-менеджеров группы ВТБ чуть ниже. За первое полугодие 2019 года они составили 2,2 млрд рублей, распределённых между управляющим комитетом группы, руководством глобальных бизнес-линий, правлением Банка ВТБ, а также Наблюдательным советом, говорится в квартальном отчёте группы. В прошлом году итоговый размер выплат 12 членам правления ВТБ составил 1,6 млрд рублей. Топ-менеджеры во главе с Андреем Костиным в среднем, при расчёте на месяц получали по 11,1 млн рублей.

Средний заработок в Сбербанке составляет 76 тыс. рублей. ВТБ в отчётах не указывает траты на персонал, объединив их с издержками на административные расходы.

В каких госкорпорациях самые высокие зарплаты

Согласно годовому отчёту ведущих корпораций, наибольший заработок сегодня у главного отечественного оператора электросетей — «Россети». Так, затраты на наём 675 работников за 12 месяцев составили 2,5 млрд рублей, что составляет 309 тыс. рублей в месяц для каждого сотрудника ПАО. Высокие доходы были в прошлом году и у персонала «Аэрофлота», который направил им 44,3 млрд рублей. На каждого из 22,1 тыс. сотрудников таким образом пришлось по 167,04 тыс. рублей. В «Русгидро» заработки чуть ниже, в среднем 128,1 тыс. рублей. Ещё меньше — в «Транснефти» — 92,2 тыс. рублей.

Денежное вознаграждение членов правления компаний нередко попадает в общий фонд оплаты труда (ФОТ), объяснил NEWS.ru «раздутые» зарплаты экономист Виктор Галко. Впрочем, есть и ряд других аспектов, затрудняющих исследование.

Например, внутри банка существует разделение труда. Рядовой сотрудник учреждения получает около 50 тыс. рублей. Заработок главного специалиста может достигать 100 тыс., а начальники подразделений, секторов, руководители направлений и их заместители претендуют на суммы до 300 тыс. рублей. Всё это не указано в отчётности. Виктор Галко экономист экономист

Зарплаты топ-менеджеров ведущего оператора электросетей оцениваются на рынке почти в десять раз ниже, чем в нефтяной отрасли. Так, в прошлом году «Россети» выплатили в виде вознаграждения шести членам правления 202,4 млн рублей, что означает в среднем в месяц по 2,8 млн.

Дивиденды правлению и менеджменту лётного и наземного состава «Аэрофлота» в 2018 году превысили 2,4 млрд рублей, однако в финотчётности авиаперевозчика число управленцев не указано. В документах «Русгидро» дивиденды первых лиц были объединены с данными глав структурных подразделений компаний.

Между тем эксперты разошлись во мнениях, отвечая на вопрос о вероятности сокращения доходов менеджеров высшего звена. Глава государства не раз указывал на проблему экономического неравенства в обществе, что видно по «майским указам». Часть из них прямо направлена на повышение благосостояния работников.

Например, президент призвал обеспечить зарплату медработникам в размере двух средних заработков по региону. Однако в ФОТ включают большой круг руководителей, начиная от главврача и завотделения, которые получают по 150 — 200 тыс. рублей. В частных компаниях врачи берут две ставки, а в отчётах преподносится как одна. «Майские указы» исполняются формально, — уверен Галко.

С другой стороны, Владимир Путин защищает высокие доходы топ-менеджеров госкомпаний, напомнил Николаев.