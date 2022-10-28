«Терять уже нечего»: Дерипаска призвал снизить ключевую ставку Дерипаска призвал снизить ключевую ставку для преодоления экономического кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал в своем Telegram-канале снизить ключевую ставку до 5%. По его мнению, без этого невозможно преодолеть кризис в отечественной экономике. Он также предрек новые социальные и экономические проблемы, если не принять мер к изменению ситуации.

До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост, — написал он.

По словам Дерипаски, ни предприниматели, ни население не будут брать «кабально дорогие кредиты». Инвесторов из других, даже самых дружественных стран, не получится привлечь из-за «запредельно высокого» курса рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство.

Бизнесмен добавил, что все идеи с госинвестициями по импортозамещению, созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитию логистики могут пойти прахом, если не изменить ситуацию. Более того, до конца следующего года России может столкнуться с новым «букетом» экономических и социальных проблем.

Ранее в Минэкономразвитии спрогнозировали, что курс отечественной валюты в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и к 2025 году будет на уровне 72 рублей за доллар США. При этом глава ведомства Максим Решетников добавил, что реальный эффективный курс будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в 2016–2021 годах.