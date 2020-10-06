«Суды будут завалены делами»: в России резко увеличилось число банкротств

https://static.news.ru/photo/f59d3320-07cf-11eb-bb2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала года число банкротств в России выросло на 64,9% по сравнению с данными за 2019 год. В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тысячи и 4 тысячи человек соответственно.

Эти цифры — ещё не повод для паники. Важнее, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Ситуация довольно серьёзная. По цифрам это много, но по факту здесь идёт сравнение с прошлым годом. А в прошлом году за этот период было мало банкротств — и физических, и юридических лиц, — заявил «Радио 1» руководитель центра конъюнктурных исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он уточнил, что банкротство не означает полного разорения человека или бизнеса.

Банкротство у нас означает частичный дефолт по платежам, по долгам. Это не значит, что предприятие закрылось, что человек полностью ушёл от ответственности. Как правило, это частичный дефолт по платежам, по долгам. Так что не всё так сумрачно. Но суды будут завалены делами о банкротствах, — пояснил эксперт.

Остапкович выразил уверенность, что государство окажет поддержку гражданам, в противном случае слишком много людей окажутся за чертой бедности, а это чревато социальной турбулентностью.

Ранее NEWS.ru писал, что мораторий на внешние банкротства для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей продлён в РФ до 7 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Введённый в апреле 2020 года, во время пандемии коронавируса, мораторий не допускает введения процедуры банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество и приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения меры.