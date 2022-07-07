Starbucks выбрала покупателя для своего бизнеса в России «Ведомости»: Starbucks выбрала покупателя для своего бизнеса в России

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Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя для своего бизнеса в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, знакомых с ситуацией. Отмечается, что новым владельцем кофеен может стать основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. По информации издания, сделка может быть заключена во второй половине июля.

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), — сказано в публикации.

Автор материала указал на то, что в сделку также будет включено помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности.

Основателя и владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана ранее признали банкротом. Предприниматель признан несостоятельным в Арбитражном суде города Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы. Кроме того, в отношении предпринимателя ввели процедуру распродажи имущества, другие подробности пока неизвестны. Истцом по делу о банкротстве Белойвана выступило ИФНС России № 4, сумма неисполненных обязательств бизнесмена превысила 971 млн рублей. В отношении Белойвана запущена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим назначили Максима Калмыкова.