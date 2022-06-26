Стало известно, столько немецких компаний покинули Россию Менее 5% немецких компаний приняли решение уйти с российского рынка

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Только 4% немецких корпораций заявили о желании окончательно уйти с российского рынка на фоне ситуации на Украине, пишет РБК со ссылкой на Российско-Германскую внешнеторговую палату (ВТП). Сообщается, что таков результат опроса более чем тысячи компаний — членов ВТП, абсолютное большинство которых намерено продолжать вести бизнес в РФ в полную силу либо частично отказавшись от новых проектов.

От числа немецких компаний, которые составляют две трети от общего количества членов ВТП, лишь 4% заявили о намерении полностью уйти с российского рынка, — говорится в сообщении.

Во внешнеторговой палате добавили, что с начала 2022 года ее ряды пополнили 54 компании. Однако с 24 февраля свое членство в ней аннулировали 20.

Директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин 11 июня заявил, что немецкие компании потеряли десятки миллиардов евро из-за ухода с российского рынка и санкций против РФ, вызванных началом спецоперации на Украине. По его мнению, большинство ушедших с российского рынка немецких компаний заявили о готовности возобновить сотрудничество с РФ после того, как ситуация на Украине нормализуется и с них спадет политический пресс. Он заверил, что Россия, в свою очередь, не станет «закрывать двери» перед компаниями из ФРГ.

Ранее днем стало известно, что только 4 из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone. Кроме того, компания Fast Retailing объявила о закрытии магазинов одежды Uniqlo.