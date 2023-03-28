Стало известно, кто может стать владельцем российских активов Henkel Заводы Henkel в России могут выкупить акционеры «Фармстандарта», Kismet Capital и «Эльбрус капитал»

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Немецкая компания Henkel завершает продажу своих активов в России, их новым владельцем может стать консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Сумма сделки не называется.

Собеседники издания утверждают, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами 11 российских заводов Henkel. Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки.

По словам одного из них, соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. После смены владельца предприятия продолжат выпуск продукции под брендами Henkel.

О намерении Henkel покинуть российский рынок стало известно еще в 2022 году. Предполагается, что это произойдет до конца первого квартала текущего года. Решение об этом было принято в связи с российской спецоперацией на Украине. В руководстве компании пояснили, что уход с российского рынка может включать в себя продажу или передачу активов новому владельцу. При этом ранее заключенные договоренности будут исполняться в полном объеме, а все сотрудники в России будут продолжать работать и получать зарплату.