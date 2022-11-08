Henkel поделился планами ухода из России Немецкий производитель бытовой химии Henkel сообщил, что выйдет из бизнеса в России не раньше конца года

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Финансовый директор германской химико-промышленной компании Henkel Марко Свобода заявил, что фирма полностью выйдет из бизнеса в России не раньше конца этого года, передает ТАСС. Он заверил, что как только появится более конкретная информация, об этом будет объявлено.

Я был проинформирован о том, что мы начали структурированный процесс прекращения [работы] наших предприятий, и поэтому мы добились хорошего прогресса в этом процессе. <...> Мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года, — сказал Свобода.

Производитель бытовой химии Henkel в апреле принял решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустил все необходимые для этого процессы. Позже в пресс-службе компании рассказали, что уход с российского рынка может включать в себя продажу или передачу активов новому владельцу. Отмечается, что ранее заключённые договорённости будут исполняться в полном объёме, а все 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату.

В марте о частичной приостановке деятельности в РФ объявила компания Procter & Gamble. Американский производитель предметов личного и базового ухода отказался от капитальных вложений в российские предприятия и приостановил рекламную деятельность, а также сократил количество доступных продуктов компании на российском рынке.