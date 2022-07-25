Стало известно, когда откроются все рестораны «Вкусно — и точка» Lenta.ru: все рестораны «Вкусно — и точка» откроются в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все рестораны сети «Вкусно — и точка» откроются в России в сентябре, сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителей компании. Отмечается, что после ребрендинга уже заработали 300 заведений преемника «Макдоналдса», всего планируется открытие 850 ресторанов.

Открытие всех предприятий «Вкусно — и точка» произойдет в конце августа — начале сентября. Соответственно, мы ожидаем, что все 850 предприятий «Вкусно — и точка» уже точно откроются в сентябре, — рассказали представители «Вкусно — и точка».

Ранее глава сети Олег Пароев сообщил, что во «Вкусно — и точка» появятся аналоги бигмака и «Макфлурри». Он отметил, что в случае с бигмаком важно найти замену фирменному соусу, а с «Макфлурри» ситуация сложнее, так как мороженое производилось по запатентованной технологии.

Пароев также объяснил причину подорожания блюд в сети. Он пояснил, что это связано с ростом закупочных цен на необходимые ингредиенты. Глава ресторанов добавил, что цены увеличились не настолько резко и критично, как у других ресторанов.