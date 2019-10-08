https://static.news.ru/photo/e2d4ee1c-ea44-11e9-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что в рамках ребрендинга сменятся слоганы, шрифты и единый логотип киностудии.

Разрабатывает новый образ студии агентство ONY, проводившее ребрендинг Новой Третьяковки. Благодаря обновлению «Союзмультфильм» рассчитывает увеличить свою прибыль от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом и создать дочерние бренды, пишет « Коммерсант ».

Целевых аудиторий у нового бренда две: это нынешние дети и люди в возрасте от 30 до 40 лет, которые росли на мультфильмах студии. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что при обновлении брендов, которым 50 и более лет, всегда есть риск негативной оценки аудитории. В пример она привела Центральный детский магазин на Лубянке, который все по привычке продолжают называть «Детским миром».

Единого логотипа у «Союзмультфильма» не было практически с момента его создания в 1936 году, название студии рисовали по-разному почти во всех проектах. На российском рынке лицензионных игрушек компания входит в топ-20 крупнейших правообладателей, среди отечественных киностудий занимая третье место.

Как писал News.ru ранее, подготовка к смене логотипа и фирменного стиля началась в Сбербанке. В настоящий момент менеджмент обсуждает вариант в форме квадрата. В этом изображении цвет меняется градиентом от зелёного до синего. Справа от логотипа указаны бренд «Сбер» и направление, которым занимается конкретная структура.