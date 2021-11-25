Бизнес попросил Собянина улучшить условия работы курьерских служб

Участники рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, касающееся организации в столице условий для более эффективной работы курьерских служб, сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ с заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики Торгово-промышленной палаты (ТПП). Речь идёт о льготных условиях по оплате парковки и о допуске автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта.

В письме говорится о том, что на повышение цен на услуги курьеров влияют такие факторы, как «доставка товаров заказчикам в срок по причине высокой транспортной загруженности столичных дорог, ограниченное парковочное пространство или его отсутствие, ограничения на перемещение курьерского автотранспорта». Поэтому курьерские службы вынуждены закладывать в себестоимость услуги оплату парковок, так как для их автомобилей нет выделенных мест в городе.

Авторами письма внесено предложение о разработке механизма аккредитации компаний по доставке и критериев допуска их автомобилей для движения по полосе общественного транспорта. Также представители рынка курьерской доставки попросили об использовании парковочного пространства на льготной основе, а также о возвращении ранее существовавшего в Москве бесплатного интервала в 15 минут для оплаты парковки.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александра Митюкова, к 2025 году рынок доставки продемонстрирует многократный рост, значительная часть которого придётся на столичный регион. Поэтому необходимо «начать решать эти и другие вопросы, причём важно делать это системно, совместными усилиями бизнеса и власти», считает Митюков.

Ранее к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об оказании объектам торговли господдержки на время введения QR-кодов для посетителей обратился Российский совет торговых центров.